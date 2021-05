© Christine Hoper



Cet acte gratuit ne compte pas décourager la guide nature. Elle souhaite absolument reconstruire une spirale destinée aux abeilles. Suite à cet événement, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a été mise rapidement au courant. Elle envisage peut-être déplacer le parcours dans un lieu un peu plus visible.















En 2019, un parcours didactique dédié aux abeilles sauvages avait été inauguré au niveau du site de Frasnes-les-Bassins. C'est Christine Hoper, guide nature au sein du PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) et passionnée par les abeilles qui a proposé ce projet.Afin de protéger ces insectes et sensibiliser les citoyens, Christine avait tout construit de A jusqu'à Z. Il y a quelques semaines, on pouvait trouver sur ce charmant parcours trois panneaux didactiques, deux hôtels à insectes, une spirale à insectes composée de terre, de pierres, de tuiles ou encore de bûches perforées afin que les abeilles s'y réfugient.Cette guide nature se rend très régulièrement au sein de ce parcours pour vérifier que tout soit en ordre. Cependant, la semaine dernière, elle a fait une bien triste découverte., déclare Christine.Face à ce constat, la guide nature a éprouvé un énorme sentiment de tristesse surtout par rapport aux enfants, fascinés par ce parcours., précise Christine.