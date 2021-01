Frasnes: le Plan de Cohésion Sociale met des ordinateurs à la disposition des étudiants Pays Vert Margaux Piron © M.P.

La crise sanitaire a impacté beaucoup de familles ainsi que de nombreux étudiants. En effet, le télétravail est devenu de plus en plus répandu au sein des entreprises et d'autres institutions. Concernant les étudiants, ils doivent faire face à des difficultés et surtout, dans le cadre scolaire. Depuis plusieurs mois, les élèves suivent certains cours en visioconférence. Même si cette technique donne la possibilité aux jeunes d'avoir un certain rythme scolaire, cela peut créer des problématiques au sein des familles précarisées. Effectivement, il a fallu s'adapter à la situation et de nombreuses familles n'ont pas la possibilité d'avoir et d'acheter des ordinateurs. Cette crise sanitaire provoque donc des inégalités et une fracture numérique au sein de la société.



C'est pour cette raison, que le Plan de Cohésion Sociale a pris l'initiative d'acheter vingt ordinateurs qui se seront destinés aux étudiants de la région de Frasnes-lez-Anvaing. "Vingt ordinateurs sont mis à la disposition des étudiants de la fin du secondaire ainsi qu'aux étudiants du supérieur. On veut réduire cette fracture numérique. Ou en tout cas, donner la possibilité à ceux qui en ont besoin, d'avoir un PC aussi longtemps qu'ils le souhaitent", déclare Christine D'Hont, échevine en charge du PCS.



Ces ordinateurs seront donc disponibles pour toute la période scolaire. Mais, le Plan de Cohésion Sociale est compréhensif et n'est pas exigeant sur les dates. "On ne sera pas à cheval sur la date. On suit l'évolution de la situation. S'il y a un retour à 100 % du présentiel, les choses changent. Si quelqu'un nous dit, qu'il en a encore besoin pour un mois car il doit terminer son TFE, on ne va pas regarder à cela".



Des étudiants ravis de cette initiative



A l'heure actuelle, sept ordinateurs ont déjà été distribués à des étudiants. C'est le cas de Yan, 20 ans, étudiant en boulangerie. " J'en ai eu grandement besoin à cause des cours à distance. Je fais une semaine sur deux à l'école, l'autre semaine, je dois utiliser mon téléphone pour suivre les cours. C'est un peu difficile. Un ordinateur, cela me permet d'avoir beaucoup de facilités. Il me donne également la motivation de travailler. J'espère réussir mon année grâce à ce PC. Cela m'aide beaucoup et cela me change complètement la vie" ajoute Yan.



Les demandes pour se procurer un ordinateur peuvent se faire au Plan de Cohésion Sociale ainsi qu'au CPAS. A l'avenir, cette action risque de s'étendre au profit des demandeurs d'emploi. Car, eux aussi rencontrent des difficultés au quotidien. C'est donc avec beaucoup d'empathie et de bienveillance, que la commune de Frasnes-lez-Anvaing vient en aide aux personnes impactées par la COVID-19.