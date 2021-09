Le hameau de la Taillette est un quartier paisible sur les hauteurs de Frasnes, non loin de la Chapelle Notre-Dame des Champs. Récemment, le collège a donné un avis préalable positif sur un projet immobilier comprenant 11 habitations. Même si, seul le dépôt de la demande du permis d’urbanisme donnera l’autorisation légale de construire, le parti Horizon Citoyen est inquiet tout comme de nombreux citoyens, sur le projet. Ainsi, le chef de groupe, Michel Delitte a fait part de ses interrogations lors du dernier conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing.

Sur le réseau social Facebook, le groupe citoyen Sauvons nos Collines fait de plus en plus parler de lui. Et pour cause, les habitants du Hameau de la Taillette ne veulent tout simplement pas de ce projet immobilier de 11 habitations. En créant ce groupe sur les réseaux, ils souhaitent partager leur colère et sensibiliser les autres citoyens de l'entité. Pour les habitants du Hameau de la Taillette, les constructions de maisons se font de plus en plus nombreuses dans nos régions, le projet de ces 11 maisons viendrait donc sans aucun doute nuire à ce paysage agricole connu pour son calme et sa beauté. "Il est temps de tous nous mobiliser pour réagir à ce projet aberrant. On fera tout ce qui est possible pour préserver nos conditions de vie", exprime l'un des habitants.

"Nous nous demandons s’il est concevable de permettre un tel projet immobilier dans un site naturel privilégié et nous aimerions connaître la position du Collège par rapport au projet envisagé ?", précisent les membres du parti Horizon Citoyen.

Selon l'échevin de l'Urbanisme, Andre Duthy, IDETA effectuera prochainement un master plan. Une fois l'étude réalisée, l'échevin reviendra auprès du parti Horizon Citoyen pour lui communiquer ses réponses. De plus, à ce jour, il n'y aucun dossier pour le projet de la Taillette. "Nous avons seulement en notre possession une intention de bâtir. La CCATM (la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité) surveillera d'ailleurs de près l'éventuel projet".

Une charte paysagère et urbanistique a été acceptée

Michel Delitte a également proposé l'idée d'élaborer un Guide Communal d'urbanisme ainsi qu'une Charte paysagère telle que le Parc naturel du pays des Collines préconise. Un Guide Communal d'urbanisme est par ailleurs, un outil d'orientation en matière d'urbanisme à l'échelle communale à travers une ou plusieurs thématiques. En ce qui concerne la Charte paysagère, c'est un contrat établi entre différents acteurs afin de mieux connaître le territoire et d'en faire le diagnostic dans le cadre d'un projet. Cette charte paysagère et urbanistique donc été votée à l'unanimité.