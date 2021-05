Frasnes: le PS veut féminiser l'espace public ! Pays Vert M.P. La commune de Frasnes-lez-Anvaing souhaite davantage féminiser l'appellation des espaces publics comme les noms de rues ou encore les quartiers. Ce point a été voté à l'unanimité lors du dernier conseil communal. © D.R.

A Frasnes-lez-Anvaing, comme dans la plupart des communes, le pourcentage de rues portant le nom d'une femme est très faible. Effectivement, sur l'entité, 12 rues portent le patronyme d'une personne et 10 rues portent un nom masculin dont notamment, la rue Léon Desmottes ou encore la rue Oscar Soudant. Cependant, seulement 2 rues portent un nom féminin: la rue Caroline Provoyeur et la Résidence Flore François.



Lors du conseil communal d'avril, l'attribution du nom de rue Clos Alfred Rosier pour dénommer la ZACC Belle Eau était abordée.



"Notre groupe a un profond respect pour Monsieur Rosier. Cependant, nous souhaitons qu'à l'avenir le choix des noms de rues et de tout autre espace public soit une décision plus démocratique. Le débat aurait permis à notre groupe d'éclairer le choix de majorité en orientant le collège vers un choix plus féminin. Nous avons donc décidé de déposer un point au conseil communal", déclare le président du PS Frasnois Marian Clément.



Pour Myriam Polet, conseillère communale du parti socialiste, il est clair que les choses doivent évoluer et que les femmes doivent être plus présentes dans les espaces publics.



"2 femmes pour 10 hommes, il y a moyen de faire mieux ! Augmenter la visibilité des noms de femmes dans la rue est une des clés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Les hommes ne sont pas les seuls à travailler pour l'intérêt général. Des femmes ont également joué et jouent un rôle important dans notre commune. De nombreuses femmes peuvent donc être mises à l'honneur de par leur engagement dans toutes sortes de luttes mais aussi, par leur notoriété ou popularité."



Parmi les noms de rues dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing, la majorité sont des bourgmestres ainsi que des personnes proches du monde libéral ou patronal. Depuis plusieurs années, des ensembles de nouvelles constructions poussent dans l'entité. De nouveaux quartiers se créent et certains noms de rues seront probablement créés et/ou modifiés à l'avenir.



Le groupe socialiste a donc proposé lors du dernier conseil communal qu'un groupe de travail composé de citoyens frasnois, d'historiens et/ou d'un représentant de la commission de toponymie soit mis en place afin de débattre des futurs changements et des éventuelles attributions de noms de rues ou dans d'autres espaces publics. Et donc, de marquer son accord pour tendre vers la parité en féminisant davantage l'appellation des espaces publics dans la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Ce point a été accepté à l'unanimité.