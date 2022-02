Mercredi 23 février 2022 était une date importante pour le site de Frasnes-les-Bassins : La demande de permis d’urbanisme a effectivement été envoyée par la commune de Frasnes-lez-Anvaing au fonctionnaire délégué.

Réalisé par le bureau d’architectes AGUA et avec l'assistance d'Ideta, le permis d’urbanisme reprend la création d’une halle polyvalente (munies de sanitaires, de plans, etc) ainsi que d’une tour totem sur la partie communale du site. Certains aménagements seront également réalisés afin de rendre encore plus agréable la circulation à l’intérieur du site et surtout favoriser les déplacements pour les PMR.

Ce projet sera un énorme coup de pouce pour le développement du site et une très belle récompense pour tous ceux qui se battent depuis des années pour que ce site des anciens bassins de décantation reste un havre de paix tant pour les visiteurs que pour la biodiversité.

Lors du conseil communal de décembre, l'avant-projet définitif de l'aménagement des bassins de décantation avait été voté par ailleurs, à l'unanimité. Même si de nombreux questionnements et commentaires avaient fusé notamment sur le respect de la faune et la flore.