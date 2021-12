Frasnes les Flocons finalement reporté à 2022 ! Pays Vert M.P. Celui-ci était prévu du 15 au 19 décembre 2021. © D.R.

Suite à l’évolution sanitaire dans les hôpitaux et les écoles, la sécurité et la santé des citoyens restant la priorité absolue, les différents intervenants de l’organisation en concertation avec l’Administration communale ont finalement pris avec sagesse mais non sans regret, la décision d’annuler le village de Noël « Frasnes les Flocons ».



Celui-ci était prévu du 15 au 19 décembre 2021 avec notamment une patinoire et un programme convivial alléchant. Les autorités communales avaient pris l'initiative d'organiser un événement exceptionnel dans le cadre des fêtes de fin d'année. Durant ce week-end, une vingtaine d'exposants et d'artisans devaient prendre part au Marché de Noël se tenant sur l'avant de la Grand-Place. Un concert devait également être organisé dans l'église de Frasnes avec des merveilleux chants de Noël interprétés par la chorale Pro Musica. Pour cet événement qui devait se dérouler en deux temps, un budget de 30 000 euros avait été débloqué.



Les organisateurs espèrent que l'événement puisse enfin avoir lieu l’année prochaine dans des conditions normales et propices aux festivités.