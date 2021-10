Après cette période de crise sanitaire, la commune de Frasnes-lez-Anvaing avait le besoin de renouer un lien social, familial et convivial avec ses citoyens. Mais également de faire revivre l'entité avec différents événements festifs. C'est donc avec beaucoup de joie, que les autorités communales ont pris l'initiative d'organiser un événement exceptionnel dans le cadre des fêtes de fin d'année. Oubliez, le marché des villages de Frasnes qui avait connu quelques débordements et découvrez Frasnes les Flocons, où l'esprit de Noël sera au rendez-vous.

Pour cet événement qui se déroulera en deux temps, un budget de 30 000 euros a été débloqué. Propice aux enfants et aux familles, Frasnes les Flocons proposera un Village de Noël du 15 au 19 décembre et un Marché de Noël les 18 et 19 décembre sur la Grand-Place ( fermeture à 22h30).

En ce qui concerne le Village de Noël, une série d'animations seront proposées aux petits et aux grands. Ainsi, les plus sportifs pourront profiter d'une patinoire synthétique, installée sur l'arrière de la Grand-Place de Frasnes. Un carrousel et bien d'autres animations encore à prévoir seront de la partie. Pendant que les petits s'amuseront, les adultes pourront se ravitailler à différents stands du secteur de l'Horeca.

Durant le week-end du 18 et 19 décembre, une vingtaine d'exposants et d'artisans prendront part au Marché de Noël se tenant sur l'avant de la Grand-Place. Une bonne occasion de faire l'achat de vos cadeaux si ceux-ci ne sont toujours pas sous le sapin. L'événement sera davantage marqué par l'arrivée fracassante du Père Noël ainsi que d'une parade. Un concert sera également organisé dans l'église de Frasnes avec des merveilleux chants de Noël interprétés par la chorale Pro Musica.

La participation des citoyens

Pour les autorités communales, il était primordial de mettre les enfants et les résidents des maisons de repos à l'honneur dans le cadre de ce projet amical et convivial. Les élèves des écoles et les trois maisons de repos de l'entité participeront donc activement à ces festivités. "On demandera à ceux-ci de décorer des sapins qui se tiendront au sein du Village de Noël. A la fin de l'événement, les sapins retourneront sur la Place des différents Villages", précise Christine D'Hont, échevine des festivités et des événements.