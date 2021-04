Lancé en 2010 par Sébastien Dujardin, Pearl Games est un éditeur de jeux de société de stratégie. Ingénieur de formation, il a lancé avec l'aide de son équipe son premier jeu nommé Troyes qui a eu un énorme succès.



"Avec ma femme, nous avons toujours joué aux jeux de société. A cette époque, j'étais en pause carrière et j'ai donc décidé de me lancer dans la création de jeux de société", déclare Sébastien Dujardin.

Solenia, Otys ou encore L'auberge sanglante, Pearl Games possède déjà de nombreux jeux à son actif et plus particulièrement des jeux de société de stratégie destinés à un public familial.



"J'apprécie tout ce qui est historique, c'est pour cette raison que nos jeux sont très axés là-dessus. Mais nous sommes très ouverts aux propositions, nous avons déjà élaboré des jeux qui se déroulent dans d'autres univers comme l'espace. Nous avons deux manières de travailler. Soit, des auteurs externes proposent leurs propres jeux et nous les développons soit, nous sommes nous-mêmes les auteurs et nous construisons tout à partir de zéro".