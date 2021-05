© Wyatt Deroubaix

© M.P.

Les travaux de la Grand-Place de Frasnes sont enfin terminés pour le grand bonheur des habitants de l'entité. En effet, cela fait plusieurs années que le chantier est en cours mais de nombreuses complications sont venues interrompre la continuité des travaux., déclare André Duthy, échevin des Travaux au sein de la commune de Frasnes-lez-Anvaing.Près de 3 400 mètres carrés de pavés en pierre bleue ont donc été posés. Même si ce chantier a pris du temps, André Duthy voulait éviter les problèmes qui sont aujourd'hui constatés sur la Grand-Place de Tournai.A la suite de ces travaux, la Grand-Place de Frasnes est un lieu qui revit. Toujours selon l'échevin, ce lieu central pourra de nouveau accueillir le marché se tenant tous les vendredis ainsi que d'autres festivités. Les travaux ont également permis de rendre la Grand-Place plus attrayante et plus moderne. Des bornes électriques, une pompe à eau, des bancs ainsi que différentes plantations dont des cerisiers ont vu le jour afin que les habitants se sentent apaisés et qu'ils puissent profiter du lieu.La démolition des anciens magasins situés en face de la Grand-Place fait partie de la phase 2 des travaux. Ce projet tourne autour d'un million d'euros qui comprend la destruction et la dépollution des bâtiments encore présents. Six avant-projets seront présentés cette semaine à la CCATM (Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité). Sur cet espace, l'idée sera surtout d'y faire un parking arboré avec une zone verte.