Dans un peu plus d'un mois, la commune de Frasnes-lez-Anvaing célébrera la fête de la musique sur la Grand-Place, côté avant. Pour la seconde année consécutive, c'est la radio locale: Néo Radio, qui se chargera de l'événement. La date est fixée au samedi 18 Juin. Fier de son succès l'année dernière avec un sold-out malgré les restrictions en vigueur et la météo qui avait fait des siennes, un concert prendra place avec de nombreux artistes belges et français ! Le concert est 100% gratuit et plein de surprises... Des artistes non annoncés viendront encore rendre visite sur le site ! L'événement sera également retransmis en live sur Néo Radio.

L'année dernière, Laura Crowe and Him qui ont ensuite été sélectionnés par Nagui dans son émission "The Artist" sur France 2 étaient présents sur scène. Le 18 juin, la parisienne de 30 ans, Lou Calista, chanteuse pop de variété française, auteure, compositrice et interprète fera danser le public. C'est à l'occasion de l'anniversaire de son fiancé que le titre "En Confettis" est né. Une chanson qui deviendra l’hymne de leur couple et qui appartient désormais à tous les amoureux.

EJ Eyre x Getch ont aussi annoncé leur présence. Ils se sont rencontrés en 2014 et ne se sont plus quittés. Très vite, ils ont partagé leur passion pour la musique. En ce début 2022, ils ont eu envie d’unir leurs forces en écrivant et composant plusieurs duos à 4 mains. ‘Quand vient la nuit’, doux mélange de leurs deux univers, est le premier single issu de cette collaboration.

Du haut de ses 20 ans, la chanteuse belgo-américaine, Olivia Thonart fait son petit bout de chemin avec plus de 140 000 streams cumulés sur l’ensemble des plateformes musicales. Lors de séjours aux États-Unis, elle achète son tout premier matériel et enregistre ses premiers singles entièrement autoproduits. Depuis sa chambre en Belgique, elle met des mots sur ses premières compositions et transmet ses émotions les plus intimes à travers des textes sensibles. Se dévoiler au gré de ses histoires c'est tout l'univers qu'Olivia Thonart a choisi de construire en tant qu'artiste.

Noa sans H, Louisaa, Louise ou encore Sing Twice seront également de la partie pour cet événement unique dans la région.