© M.P.

Les pompiers de Renaix ont récemment dû intervenir au sein d'une habitation située à la rue Beauvolers à Dergneau pour un feu ayant pris dans un garage. Sur place, les hommes du feu ont désespérément cherché une bouche d'incendie à proximité du domicile. Dissimulée par des herbes hautes, de la terre ou encore disparues suite à des travaux, trouver une bouche d'incendie, c'est un peu comme jouer à cache-cache. Et pour cause, les pompiers ont dû utiliser la borne située à 140 mètres de l'habitation...alors que d'autres se trouvent bien plus près mais passées inaperçues par les services de secours

Pour les pompiers de Renaix, ce n'est pas forcément une première. "Il n'y a qu'en Wallonie que nous rencontrons ce genre de situation. En Flandres, un service passe régulièrement pour mettre en exergue les différentes bouches d'incendie". Le petit panneau inscrit d'un H signifiant "hydrant" est parfois bien méconnu des citoyens alors qu'il reste essentiel pour les services de secours et peut sauver des vies.

© M.P.

La victime de cet incendie a pourtant déjà déclaré à la commune de Frasnes-lez-Anvaing que la plupart des bouches d'incendie situées dans cette rue restent camouflées et mal indiquées. Cependant, sa réclamation n'a abouti à rien...

Du côté de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, on déclare que les ouvriers communaux peuvent "dégager les bouches d'incendie lors du fauchage des fossés". "La commune ne peut en aucun cas mettre de la couleur ou autre pour les mettre en exergue. En cas de bouches d'incendie mal signalées, nous devons en faire part à la SWDE", conclut Carine De Saint-Martin, bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.