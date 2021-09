Le conseil communal se réunira en présentiel (une première depuis de longs mois) ce jeudi 23 septembre à 19 h à l’hôtel de ville. 24 points figurent à l’ordre du jour de la séance publique, dont la mise à l’honneur d’un Frasnois, les communications de la bourgmestre, la démission d’un membre du conseil (le MR Maxime Gérard) et l’installation de sa remplaçante (Nathalie Benne-Carteus, de Saint-Sauveur), les subventions aux associations et organismes de loisirs, la valorisation touristique du site de Frasnses-les-bassins, Wallonie cyclable, commune pilote (plan d’investissement 2021-2024), la vente de matériaux de récupération des cimetières communaux, etc.

Pour fêter ce retour, trois conseilleurs de l’opposition ont déposé des points supplémentaires : Master plan sur Saint-Sauveur, projet immobilier de la Taillette à Frasnes et proposition de charte d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; Inondations, prévention et gestion pour Michel Delitte (HC) ; Élaboration d’un plan communal concerté en matière de prévention des inondations, Mise en œuvre de mesures de prévention Covid lors des réunions communales, Organisation de formations énergie et eau pour Michel Devos (PS) ;Poursuite de la retransmission des séances du conseil ; Leçons à tirer des inondations et de l’élan de solidarité ; la situation sanitaire dans l’entité et les mesures envisagées pour les activités de reprise dans les écoles et l’espace public pour Jacques Dupire.