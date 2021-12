Une assemblée commune du conseil communal et du conseil de l'action sociale était organisée lundi dernier à Frasnes-lez-Anvaing. Au programme, la situation sociale au sein du CPAS. Ainsi, le président, Valéry Gosselain a présenté quelques chiffres. Au total, 116 dossiers de RIS (revenu d'intégration sociale) ont été traités courant de l'année 2020 dont 23 Art. 60-61, 27 étudiants et 66 PIS (plan d'intégration sociale). Avec des chiffres assez stables, Valéry Gosselain se veut rassurant.

Des propos et une présentation qui ont interpellé la minorité. "Dire que la population n'a pas été sensible à cette crise, oui et non. Certaines personnes n'ont tout simplement pas osé sonné à la porte pour avoir de l'aide. Cette déclaration est donc un peu trop précipitée", a déclaré Marie-Colline Leroy (Ecolo).

Michel Devos (PS) s'attendait à une présentation un peu plus nourrie de la part du Président du CPAS. "Je suis relativement déçu et je reste sur ma faim. La réunion commune est logiquement une belle occasion de discuter de points communs. Cependant, nous nous rendons compte que c'est raté".

"C'est du bidon"

"Cette séance a un goût de trop peu, la situation sociale de la commune ne se résume pas à une présentation de la situation des RIS (Revenu d’intégration) et des ILA (Initiative locale d’accueil)", a indiqué Michel Delitte, chef de groupe du parti Horizon Citoyen. "Nous aurions souhaité une présentation plus approfondie comme par exemple un véritable atlas de la situation socio – économique de la commune comme l’ASBL Wallonie picarde pour l’ensemble des communes de WAPI, cela aurait été plus judicieux. Cette réunion commune, c’est du bidon", a conclu sévèrement Michel Delitte.