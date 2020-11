Déjà lors du premier confinement, chacun d’entre eux a reçu un courrier personnalisé les invitant à prendre contact en cas de besoin. Aujourd’hui, la pandémie COVID 19 sévit toujours et les restrictions qui y sont liées peuvent générer l’isolement, de l’anxiété ou perturber les habitudes et les repères d’avant. "Dans ce contexte, il est plus que jamais primordial de prendre soin d’eux", estiment les autorités communales..

Une aide pour les 1.200 Frasnois de plus de 75 ans

Le projet « Téléphone solidaire » s’adresse aux près de 1.200 Frasnois âgés de 75 ans et plus. Il s’agit d’un projet du Plan de Cohésion Sociale de la commune. Concrètement, à partir de ce 23 novembre , des volontaires coachés et répondant au profil composeront le numéro de téléphone de tous les Frasnois de 75 ans et plus afin de prendre de leurs nouvelles, bavarder un moment et répondre à leurs questions. L’opération sera préalablement annoncée via un toutes-boîtes diffusé dans les 13 villages de l’entité et elle s’étendra jusqu’à la fin de l’année. Pour assurer un service optimal dans le cadre de cette opération, la commune recherche, sous statut de volontaire, 10 personnes. Aussi, si vous êtes ouvert à la conversation et empathique,que vous disposez de votre propre ordinateur et d’un téléphone, que vous aimez travailler depuis votre domicile, vous êtes invité à postuler comme volontaire pour devenir appelant. Votre rôle sera d'appeler les personnes âgées de plus de 75 ans selon une liste définie , d'identifier par la parole si la personne est dans une situation de demande ou de détresse, de remplir la fiche de contact de manière informatique et de prévenir sans délai l'administration communale en cas de demande urgente identifiée par le volontaire.

Pour pouvoir postuler valablement, il vous est demandé d'envoyer un courrier ou un mail à l’administration nous expliquant votre motivation ainsi que les grandes lignes de votre carrière. es candidatures sont ouvertes à partir du 9 novembre. Les conditions de prestation sont un travail selon votre emploi du temps (par ½ journée) et un défraiement de 34,71€ par jour presté.

Si l’aventure vous tente, envoyez votre courrier à l’administration communale, Place de l’Hôtel de ville, n°1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing ou par courriel à pcs@frasnes-lez-anvaing.be