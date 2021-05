Cette année, le concours organisé par le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, en partenariat avec le CRIE de Mouscron, se dédouble. Effectivement, d'un côté, les organisateurs demandent de les faire découvrir les plus beaux coins de nature de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing et de l'autre, les plus beaux points de vue sur le territoire de la commune. Les dix photos gagnantes du concours "coins nature" seront reproduites en grand format et affichées sur un circuit de balade lors de la période estivale. Au niveau des points de vue de l'entité, ils seront repris dans une promenade cyclo qui sera mise en place et promue dans et hors du territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Les photos peuvent être envoyées jusqu'au 30 juin 2021 sur le site www.frasnes-en-photos.be

Après une année sans concours photos à cause de la crise sanitaire, ce dernier revient en force pour le plus grand plaisir des amateurs de la nature et de la photographie.