Lancée en 2014, la foire Du Côté d'En Vins est destinée aux amateurs de vins et des produits du terroir. Face à la crise du coronavirus, l'événement a dû malheureusement être annulé laissant dans le plus grand désarroi les organisateurs. Fort heureusement, la pandémie, qui semble aujourd'hui être loin derrière nous, a permis aux programmateurs de rendre la foire Du Côté d'En Vins unique en ce mois de mars. Ainsi, la 8ème édition de l'événement aura lieu les 11,12 et 13 mars prochains à Forest à la Cense de Rigaux.

Le principe général du Festival reste inchangé. Le Comité s’attache tout particulièrement à proposer à la dégustation dans une ambiance conviviale des vins authentiques, de qualité, présentés en majorité par les vignerons eux-mêmes. Il en est de même pour les produits du terroir.

Le droit d’entrée (6 euros) donne droit cette année encore au verre gravé à l’effigie de Du Coté d’En Vins, et qui permet aux visiteurs de déguster à l’aise (avec modération) tout en profitant des conseils avisés des producteurs et vignerons passionnés par leur métier. "Et si d’aventure, l’un ou l’autre vin plaît, ce qui ne pourrait manquer vu la qualité et la diversité de ceux-ci, il est possible et fortement conseillé de l’acheter sur place ! Vous ne trouverez jamais ces vins dans les grandes surfaces", précise Stéphane Durand, président.

Cette huitième édition proposera aux citoyens de (re)découvrir les vins et produits de bouche de plus de 30 exposants. Cinq nouveaux vignerons sont venus par ailleurs, rejoindre l'événement. Ils ont été sélectionnés par les membres du comité et sont reconnus pour la qualité de leurs vins, mais aussi le sens du partage de et leur savoir-faire. La France et ses régions viticoles y seront largement représentées : Alsace, Bordeaux, Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc, Loire, Bourgogne, Beaujolais mais aussi une sélection de vins étrangers (Italie, Portugal, Espagne, …). Plusieurs cavistes de la région seront également présents. En matière de produits de bouche, il y aura au menu : huîtres, foie gras, saumon fumé, produits normands et spécialités espagnoles.

Le Festival d’En Vins, c’est aussi une série d’animations auxquelles le public peut assister et notamment la tombola à laquelle tout visiteur pourra participer durant tout le week-end. Plus d'informations sur le site: Du côté d'en vins (ducotedenvins.be)