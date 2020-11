Frasnes-lez-Anvaing: le Proxy Delhaize met ses frigos à disposition des restaurateurs Pays Vert M. Del. Le magasin permet gratuitement aux restaurateurs locaux d'y vendre leurs plats à emporter. © DR

Une belle initiative locale en soutien à l'Horeca a vu le jour au proxy Delhaize de Frasnes-lez-Anvaing. En effet, le directeur du magasin, Vincent Duchâteau, a décidé de mettre gratuitement à disposition des restaurateurs locaux des frigos afin d'organiser la vente en take-away.



Une mise à disposition totalement gratuite puisque le magasin ne prend aucune marge bénéficiaire sur les plats et en fait même la publicité via ses canaux marketing classiques. "Chacun y trouve son bénéfice, entre solidarité et valorisation des produits du terroir", détaille-t-on du côté du magasin.



En pratique, les restaurateurs livrent leurs plats plusieurs fois par semaine au magasin qui les met directement à disposition de sa clientèle. "Les plats sont vendus au prix d'achat, aucune marge bénéficiaire n'est prise sur le produit. L'idée de ce projet est de soutenir intégralement les restaurateurs locaux, et ce, même si l'impact se fait ressentir sur la gamme traiteur du magasin."



Une initiative qui prouve que chacun, à son niveau, à la possibilité d'agir. "L'objectif est de rassembler un maximum de restaurateurs locaux afin d'étendre largement cette pratique : investissement limité, solidarité maximisée !" À ce jour, près de 400 plats ont été vendus.