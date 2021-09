Michel Devos pense qu’il faudrait mettre en œuvre des mesures de prévention du Covid-19 lors des réunions communales à partir du moment où les réunions physiques reprennent progressivement. “Celles-ci doivent être organisées avec un haut degré de prudence et de précaution”. Selon le conseiller communal socialiste, il y a lieu de déterminer une série de conditions d’accès à la salle dans laquelle se tiendra la séance du conseil communal. “Il est envisageable d’en autoriser l’accès à tout membre du conseil communal intégralement vacciné ou rétabli de la maladie, titulaire d’un Certificat européen COVID-19, et de bien sûr veiller à ce que les gestes-barrières et les mesures de protection soient appliquées”.