Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des événements dans un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’horticulture, animer des activités dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou dans une ferme pédagogique. En bref, c’est une super occasion de te forger de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre et te former tout en t’investissant dans un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont remboursés, tu reçois une indemnité journalière et tu es couvert par une assurance.

Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont disponibles sur notre site internet https://mamission.service-citoyen.be.