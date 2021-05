Les habitants du village de Forest, avec l'aide de la Bonneterie ASBL profiteront du passage de la caravane musicale pour lancer leur chantier participatif. Leur volonté est en effet, de créer une terrasse en bois et d'autres aménagements à la salle du village. Ils invitent donc le public à les rencontrer les 12 et 13 juin mais également les 19 et 20 afin de discuter du projet et réfléchir ensemble à de nouvelles idées.



Plus d'informations sur le site Internet et la page Facebook du Centre Culturel du Pays des Collines.

Le Centre Culturel du Pays des Collines met les plats dans les grands à l'occasion de la fête de la musique. Les 19 et 20 juin, une caravane musicale et itinérante sillonnera les communes de Frasnes-lez-Anvaing et d'Ellezelles. Celle-ci se déploiera en quelques minutes pour se transformer en une véritable scène de concert.Cette caravane qui prévoit de nombreuses surprises, passera notamment par les villages de Moustier, Frasnes, Anvaing, Arc-Ainières ou encore Forest.A l'occasion de cet événement atypique, The Little Legs, un musicien présentera ses compositions blues /folk et ses riffs entraînants, accompagné de ses fidèles instruments que sont les guitares, banjos, et bien d'autres encore. Ceux-ci sont entièrement conçus par l'artiste. Pour ce faire, il récupère et détourne toutes sortes de boîtes, de ferrailles et d'objets du quotidien pour rendre le visuel du spectacle encore plus étonnant. Gaz Manouche sera aussi de la partie, ce groupe composé de quatre musiciens passionnés de jazz et de blues, reprendra des classiques de la chanson française, revisités à la sauce swing.