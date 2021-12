A l'approche des fêtes de fin d'année, tous les citoyesn n'ont pas la chance de profiter de la magie de Noël comme il se doit. Ainsi, le Hamo de Frasnes-lez-Anvaing lance sa première Winterbox. Un élément de solidarité en cette fin d'année 2021, en collaboration avec La Croix Rouge de Frasnes. Cette box sera récoltée au Hamo pour être redistribuée au sein de la Croix Rouge.

Afin de contribuer à cet élan de générosité, chaque participant peut mettre la main à la pâte en insérant dans la box: un élément chaud, une carte de voeux, une petite douceur, un élément ludique, un produit d'hygiène le tout dans un joli emballage cadeau. Cette box ciblerait surtout les familles avec enfants. Adresse pour le dépôt des Winterbox: Rue du Vicinal 3A à 7911 Frasnes-lez-Buissenal. Si vous ne savez pas venir les déposer n'hésitez pas à contacter le numéro suivant au : 0498/12.23.18 ou sur Facebook. La date de clôture pour la réception des boîtes est le 10 décembre 2021.

La commune de Frasnes-lez-Anvaing n'est pas la seule à aider les personnes plus démunies. La Ville de Tournai, comme l'année précédente, organise Noël in the Box. Ainsi, il suffit de remplir une boîte à chaussures que l'on remplit de petits cadeaux. En indiquant, un H pour homme ou un F pour femme. Vous pouvez venir déposer cette boîte remplie d'amour et de magie à partir du lundi 14 novembre de 14h à 16h (tous les lundis jusqu'au lundi 19 décembre) au quai du Luchet d'Antoing à Tournai bloc 6 rez- de- chaussée( Local Du Comité Saint-Jean).

Cette année, la commune de Bernissart a également souhaité participer à cette action. Le CPAS de Bernissart, le plan de cohésion sociale communal et l’AMO GRAInE invitent donc tout ceux qui souhaitent participer à remplir une boîte avec un vêtement chaud, une friandise ou des produits de beauté jusqu'au 17 décembre. Il est possible de déposer votre box à l'Administration communale, au CPAS ou encore au Amo.