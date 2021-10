Un montant de 114 000€ (TVAC) a été voté par le conseil communal de Frasnes pour installer une chaudière à granulés de bois au hall sportif des Collines. Cette somme comprend la fourniture de matériel, l’installation et l’entretien.

Le conseiller communal Michel Delitte (Horizon citoyen) se demande s’il est opportun de dépenser 100.000€ pour changer une chaudière quand un projet de restauration du hall existe. “Nous trouvons que ce n’est pas le bon moment de se lancer dans une telle dépense. Une somme de 200 000€ était prévue dans un premier temps pour la restauration de ce hall. Or, je vois dans des rapports et PV de collège qu’on atteint aujourd’hui une somme de deux millions d’euros. Tant que nous n’aurons pas de projet bien précis pour cette structure très importante pour Frasnes centre, pour les sportifs mais aussi pour le commerce local, nous nous abstiendrons. Cette chaudière sera-t-elle encore adéquate le jour où le hall sera réhabilité et restauré ?”