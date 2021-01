Depuis le début de la crise sanitaire qui nous empoisonne l'existence depuis bientôt un an, celle-ci a eu pour conséquence de modifier les habitudes et les mentalités parmi la population. Dans la mesure où il devenait difficile, voire désormais impossible, de voyager en dehors de nos frontières sauf pour des raisons essentielles, les gens ont réapprivoisé leur environnement proche.

Les différentes restrictions imposées par les autorités fédérales pour endiguer la propagation du Covid-19 ont fortement restreint les possibilités de loisirs des plus jeunes comme des adultes. Dès lors, nombreux sont ceux qui ont rechaussé leurs bottines de marche pour (re)partir à la découverte de leur région. C'est notamment le cas des Frasnois qui ont (re)découvert et immortalisé avec leur appareil-photo ou leur smartphone les superbes paysages vallonnés de leur entité située au coeur du Pays des Collines.

Ça et là sont apparus de magnifiques clichés, notamment sur les réseaux sociaux, mettant particulièrement bien en valeur les richesses naturelles, historiques et patrimoniales du territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Afin d'en faire des ambassadeurs de la commune, les autorités locales permettront à tous ces photographes en herbe de publier leurs images sur le site internet communal dans la section tourisme: www.visit.frasnes-lez-anvaing.be.

Pour cela, rien de plus simple. Il suffira de sélectionner une de vos photos et de l'envoyer par mail à l'adresse suivante (communications@frasnes-lez-anvaing.be) en mentionnant le lieu où celle-ci a été prise ainsi que vos nom et prénom, du moins si vous désirez que cela apparaisse. Un petit descriptif du visuel est également le bienvenu.