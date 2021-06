De nombreux citoyens Frasnois ont participé au projet-pilote Reprise des canettes abandonnées dans la nature. Cette action bénéfique pour notre environnement, avait été mise en place pour deux ans. Les communes de Frasnes-lez-Anvaing et Chièvres ont d'ailleurs travaillé en binôme en partageant la machine de collecte.Comme l'avait annoncé André Duthy, échevin de l'Environnement lors du dernier conseil communal, ce projet prendra fin le 30 juin prochain. La reprise se fait actuellement de manière manuelle, les citoyens peuvent encore venir déposer les canettes abandonnées dans la nature les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2021 ainsi que les vendredis 4, 11, 18 et 25 juin 2021 entre 15h et 16h sur le site de Facofran (route de Moustier, juste à côté de l’ancien recyparc d’Ipalle).Suite à ce projet-pilote, le Collège communal est satisfait que de nombreux citoyens aient participé à cette action en n'hésitant pas à sillonner l'entité de Frasnes pour récupérer les canettes laissées dans la nature.Même si le projet prend fin très prochainement, il est toujours envisageable de continuer à ramasser les déchets se trouvant le long de nos routes en devenant Ambassadeur de la Propreté via le site Internet: https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/

Les bons d’achat reçus en échange des canettes ramassées seront valables dans les commerces participants à l’opération, jusqu’au 30 septembre 2021.