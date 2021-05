"Il y a fallu attendre 6 mois pour entendre qu'il y aura prochainement une modification budgétaire. En principe, ce budget devrait être bouclé en octobre-novembre pour permettre à la commune de Frasnes-lez-Anvaing d'évaluer objectivement les besoins du CPAS et les inscrire au budget communal à titre de dotation", déclare Marian Clément, conseiller du CPAS.

Au niveau de la présentation au Conseil d'action sociale, rien n'a été fait pour faciliter le travail de l'opposition. Effectivement, certaines annexes étaient tout à fait absentes comme la note politique générale ou encore l'avis de légalité du Directeur financier.

"Dans ces circonstances, j'ai dû demander les différents documents. Ceux-ci m'ont été remis 2 ou 3 jours avant le Conseil d'action sociale. C'est tout simplement du jamais vu ! Le budget est un outil qui traduit la note politique générale donc, toute personne sensée va se poser la question légitime de savoir si ce budget a été réalisé avec une ligne de stratégie et avec des objectifs ? Et enfin si le Président du CPAS a eu son mot à dire ou si l'administration ou le collège ont décidé de tout."

D'après, Michel Devos, chef de groupe PS, plusieurs crédits de recette et de dépense sont exactement ceux repris au compte 2019 alors que la pandémie est loin d'être comparable.

"Ces crédits risquent très fort d'être insuffisants vu la conjoncture particulièrement défavorable que nous vivons depuis plusieurs mois. De plus, plusieurs recettes sont surestimées (loyers de la résidence services 330 000 euros pour 5 logements occupés) et certaines dépenses sous-estimées comme les frais de formation du personnel. Le business plan de la résidence services est à revoir complètement."

"Une opposition bête et méchante"

Le parti Horizon Citoyen a également voté contre ce budget. Michel Delitte, chef de groupe, a relevé certains points positifs tels que le maintien de la buanderie interne du CPAS ou encore la relance des repas à domicile. Cependant, le parti semble avoir quelques interrogations.

"Nous sommes au mois de mai et on nous présente seulement le budget. Nous estimons que cela fait un peu brouillon. Le coronavirus n'excuse pas tout. Certaines annexes qui devraient être logiquement obligatoires, étaient absentes. Au niveau de la dotation communale et de l'avance financière récupérable, elles sont toutes les deux en discordance par rapport à ce qui a été voté par le conseil communal en janvier lors du vote du budget. Nous applaudissons le travail de l'ensemble du personnel du CPAS mais désapprouvons la manière de travailler de la majorité", déclare Michel Delitte.

Lors du conseil communal de la semaine dernière, le chef de groupe du parti Horizon Citoyen s'est posé la question de savoir comment les membres de la majorité se coordonnent et s'il y a vraiment une communication existante entre eux. Le Président du CPAS, Valéry Gosselain, a tout de suite répliqué que l'attitude de l'opposition était bête et méchante.

"Nous sommes en démocratie. Nous avons donc le droit de ne pas être d'accord sur tout et de donner notre avis. Pour nous, le Président du CPAS a eu une attitude regrettable. Certainement frustré, que son budget ne soit pas voté par tous. Son attitude est contraire à la charte éthique des mandataires qui prône le respect. Un point sur lequel, Horizon Citoyen est très attaché", conclut Michel Delitte.