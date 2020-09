Certains panneaux de signalisation ont été transformés sur le territoire frasnois et renseignent désormais des sentiers qui permettent de réaliser de chouettes balades

Les panneaux de signalisation F45 renseignent des voies sans issue que l’on appelle plus communément des « culs de sac ». Mais certaines de ces voiries ne sont pas spécialement sans issue. Au bout de celles-ci, on retrouve des chemins, des sentiers, qui permettent aux piétons et aux cyclistes de les emprunter. Parfois, cela permet de réaliser un raccourci pour se rendre d’un point à un autre. Souvent cela permet d’emprunter un chouette sentier de randonnées.

Pour renseigner ces routes-là, on parle de panneaux de signalisation F45B. Les bénévoles du PCDN (Plan Communal du Développement de la Nature) de Frasnes-lez-Anvaing ont remarqué qu’il y avait une grande confusion entre ces panneaux. Et que des panneaux F45 devaient être en réalité des F45B.

Pour éviter le coût excessif d’un remplacement de panneaux, les bénévoles ont eu l’idée d’y apposer un autocollant et, comme par magie, le panneau F45 devient un panneau F45B.

Plusieurs panneaux ont donc été transformés ces derniers temps aux endroits suivants: rue des Bruyères (Frasnes-lez-Buissenal), bois de Martimont (Frasnes-lez-Buissenal), rue des Carmes (Ellignies-lez-Frasnes), rue les Monts (Saint-Sauveur), rue de la Résistance (Saint-Sauveur), Buquet (Frasnes-lez-Buissenal), rue du Bois Deldongue (Cordes), Coquereaumont (Moustier), hameau de la Taillette (Frasnes-lez-Buissenal), rue du Petit Dieu (Oeudeghien) et rues du Buisson (Oeudeghien)