Qui sait, peut-être que le jeune homme trouvera sa dulcinée d'une manière tout à fait originale. Quoi qu'il en soit, cette admiratrice nous prouve bien que le véritable amour et que le romantisme existent encore de nos jours.

L'histoire d'Anthony est digne d'un film romantique avec Léonardo DiCaprio et fera sûrement, rêver les amateurs et amatrices d'histoires d'amour. Anthony Moreels, ouvrier communal, conduit généralement le camion des immondices dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing. Récemment, le jeune homme a eu la surprise de trouver, lors de sa tournée dans le village de Saint-Sauveur, une lettre d'amour qui lui était destinée sur un sac-poubelle.Ce n'est cependant, pas la première fois qu'Anthony reçoit ce type de déclaration. En effet, il a déjà pu retrouver des messages romantiques lui étant destinés sur les réseaux sociaux., déclare l'ouvrier communal.A travers cette lettre, l'admiratrice d'Anthony n'hésite pas à le couvrir de compliments et à indiquer qu'elle est complètement tombée sous le charme de l'ouvrier communal. Cette dernière, se qualifiant comme timide dans cette lettre, précise aussi qu'elle préfère passer par voie écrite pour déclarer sa flamme. Pour le jeune homme, il est tout de même plaisant de recevoir une telle déclaration.Aux précédentes approches, Anthony n'a répondu que par un simple commentaire. Pour la récente lettre d'amour, l'ouvrier communal reste dubitatif., conclut Anthony Moreels.