Du 2 au 13 août 2021, quatre étudiants ont pris part à l’opération Été solidaire à la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Le CPAS a également participé à cette opération afin de pouvoir prendre des jeunes frasnois en tant que jobiste.

Les deux premiers jours, ces jeunes ont accompagné Sarah et Jérémy du Contrat Rivière Escaut-Lys dans leur mission d’arrachage des Balsamines de l’Himalaya. Cette plante invasive s’invite surtout le long de la Rhosnes et il est du devoir de la commune d’éviter sa prolifération.

Depuis plusieurs années, le Contrat Rivière Escaut-Lys (CREL) est le partenaire privilégié de la commune pour venir à bout des différents foyers présents sur le territoire de la commune. Et l’apport de ces jeunes a permis au CREL d’intensifier son action ces dernières années. Si bien qu’à l’avenir, il ne faudra plus qu’une seule journée par an, à deux personnes, pour une remplir cette mission.

"Par la suite, les jeunes ont intégré le service des Espaces Verts", explique la Bourgmestre Carine De Saint Martin. "Avec la météo particulière de cet été, ce service a eu beaucoup plus de travail puisque tout a poussé beaucoup plus vite et en plus grande quantité. Notamment les mauvaises herbes."

Margo, Noah, Ronald et Julie ne regrettent pas cette expérience. "C’est chouette", souligne Margo. "Nous avons fait du travail varié. Et c’est sympa de travailler pour la commune et la nature." Et concernant la météo, Margo se veut philosophe. "On a eu quelques jours de mauvais temps mais aussi du beau temps. Au final, c’était plus facile pour enlever les mauvaises herbes et pour avoir leurs racines."