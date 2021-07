En échange de cet hébergement, les couples, déjà connus pour des faits de drogues, recevaient de l'héroïne et de la cocaïne, pour leur consommation personnelle. Tout cela à la vue de leurs jeunes enfants...

"Je l'ai juste hébergé, je ne vendais pas", a précisé l'homme du premier couple qui a été rejoint par sa compagne. Cette dernière a en effet stipulé qu'elle n'était absolument plus consommatrice de cocaïne et ne faisait que l'héberger. L'autre couple présent à l'audience, a également indiqué qu'il ne participait pas à la vente et rendait simplement service au jeune dealer âgé de 26 ans. Seulement, cette aide apportée au jeune dealer a de graves conséquences sur les jeunes couples.

Pour le représentant du ministère public, les faits sont absolument établis. Le jeune Joseph ne vit que pour et par la drogue. Dès lors, il requiert une peine de 5 ans de prison. En ce qui concerne les deux couples qui ont hébergé le prévenu, le représentant du ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement sauf pour l'homme du deuxième couple, qui est en état de récidive, et sollicite donc 18 mois de prison ferme pour ce dernier.