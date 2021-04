Luc Reubrecht, guitariste et Daniel Budke, claviériste, ont donc interprété un répertoire jazz entre les jus de fruits et la boulangerie. Cette intervention musicale a bien évidemment été organisée dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières. Les clients du magasin étaient par ailleurs, surpris et enchantés de pouvoir assister à cette ambiance musicale en effectuant leurs achats.



"Nous restons profondément solidaires avec les services de soin de santé et nous ne souhaitons, ni par cette action, ni pour nos futures activités, participer à une division au sein de la population, entre générations, ou entre secteurs d'activité. Au contraire, plus que jamais, dans le contexte que nous vivons tous, nous sommes persuadés qu'on est plus fort ensemble et que renouer le lien social est vital. Nous pensons que notre rôle sera déterminant et nous souhaitons ainsi participer positivement, au travers des missions qui sont les nôtres, à la reconstruction d'un monde plus solidaire, plus équitable et plus durable", conclut l'équipe du Centre Culturel du Pays des Collines.

Des interventions comme dans le magasin de Frasnes seront à l'avenir, encore organisées.

Avec la crise sanitaire, il est bien évidemment difficile de mettre en place des événements classiques pour les organisateurs. Cependant, le Centre Culturel du Pays des Collines est convaincu que la culture manque à de nombreuses personnes. C'est pourquoi, l'équipe du Centre Culturel a mis en place depuis plusieurs semaines des activités culturelles à destination de la population dans un cadre qui respecte les mesures sanitaires. En effet, le Centre Culturel recherche continuellement des alternatives comme des ateliers créatifs en visio ou encore des balades culturelles sans contact., déclare l'ensemble de l'équipe.C'est donc vendredi soir que le Centre Culturel du Pays des Collines a organisé un happening musical au sein des rayons du Proxy Delhaize situé à Frasnes. Bien entendu, le gérant du supermarché a été sollicité et a rapidement accepté. En effet, les deux structures ont l'objectif commun de soutenir le tissu local.