Considérant que les transports en commun, et en particulier le rail, sont des instruments indispensables pour atteindre les objectifs climatiques que la Belgique s’est fixée ;

Considérant qu’il en va de l'accessibilité des zones rurales et de leur développement ;

Considérant qu’il s’agit de l’accès à un service public essentiel lié à la mobilité pour toutes et tous ;

Considérant qu’il revient au gouvernement fédéral de donner tous les moyens à la SNCB pour assurer l’attractivité du rail et garantir le confort et la sécurité des passagers ;

Considérant que de nombreux frasnois fréquentent au quotidien la gare de Leuze-en-Hainaut et qu’ils sont en droit d’en attendre un service et un accueil de qualité ;

Considérant que la réduction de l’amplitude horaire des lignes ferroviaire et de l’accès aux guichets risquent de peser sur la fréquentation des gares, du nombre d’usagers, menant hypothétiquement à l’augmentation des points d’arrêt non-gardés avant, in fine, de mener à une réduction du nombre d’arrêts ;

Considérant que la SNCB est une entreprise publique et qu’aucune obligation en matière de maintien des guichets ne figure, pour l’heure, dans son contrat de gestion ;

Considérant qu’un nouveau contrat de gestion est en cours de rédaction avec la SNCB ;

Considérant que les gares constituent, et doivent rester, des lieux de vie et de rencontres ;

Considérant les réactions des organisations syndicales, des associations représentatives des usagers et des citoyens ;

Considérant que les personnes plus âgées ou plus fragiles doivent pouvoir trouver une aide, afin de leur permettre de prendre le train facilement et de se déplacer librement ;

Toutes les sensibilités politiques présentes au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing :

Prennent acte de la décision regrettable du Conseil d’administration de la SNCB mais espèrent que la décision prise soit réévaluée.

Invitent l’ensemble des partis politiques à soutenir la demande de réévaluation de la décision de suppression des points de vente dans les 44 gares visées, en appelant leurs représentants au Conseil d’administration de la SNCB à modifier leur décision ;

Demandent au Ministre de tutelle de préciser clairement les ambitions et volontés du Gouvernement Fédéral en termes de service public, notamment au niveau des gares en milieu rural ;

Appellent la SNCB et le Ministre de tutelle à inscrire dans le prochain contrat de service public de la SNCB l’exigence d’un accueil de qualité dans les gares ;

Exigent, dans l’hypothèse où il serait démontré que la distribution manuelle de billet n’est plus pertinente, la présence permanente d’un agent du personnel de la SNCB dans la gare concernée pour assurer la sécurité au sein de celle-ci et une aide aux personnes pour utiliser les automates ;

Exigent que des mesures d’accompagnement pour les passagers les plus faibles soient mises en place ;

Demandent que les décisions prises par la SNCB respectent la concertation sociale et permettent d’offrir à tous les travailleurs, notamment aux guichetiers, un emploi de qualité ;

Demandent qu’une véritable stratégie soit développée par la SNCB pour garantir l’accueil des voyageurs, l’accès à une offre de services pour tous les navetteurs et l’avenir de nos gares ;

Souhaitent être associé aux projets de réaffectation de la gare de Leuze-en- Hainaut pour s’assurer du maintien d’un service et d’un accueil de qualité à nos navetteurs frasnois.

De surcroît, nous serons attentifs au maintien de toutes les gares situées à proximité de la commune, afin de préserver la mobilité des zones rurales et semi-rurales. Il entend également défendre de manière générale le maintien de l’emploi et en particulier celui dévolu aux missions d’accompagnement, d’orientation et d’aide à la mobilité."



Ce texte sera transmis au Premier ministre, au ministre de la Mobilité, à la ministre des Entreprises publiques, au Ministre-Président de la Wallonie ainsi qu'au ministre de la Mobilité wallon.