Interpelé par des habitants sur l'organisation éventuelle d'un rallye automobile de vitesse sur l'entité, le conseiller communal Michel Delitte (Horizon Citoyen) a interrogé la majorité sur l'impact de cet événement lors du dernier conseil communal. Pour ce dernier, il va de soi que cette organisation à échelle régionale aura des conséquences sur la mobilité, la sécurité ou encore l'environnement. Ce rallye, dont le nom reste à ce jour un mystère serait composé d'épreuves spéciales chronométrées entre Arc-Ainières et le Caillois à Anvaing en passant par Arc et Cordes ainsi qu'entre les Bruyères d'Anvaing et l'Arabie à Saint-Sauveur ou encore la Croisette et le Beau Site.

"La mission est de trouver un équilibre entre l'amour du sport moteur et les préoccupations environnementales", indique Sébastien Dorchy, échevin du Tourisme. "Les organisateurs de l'événement financeront et planteront plus de 200 arbres qui proviendront de nos pépiniéristes locaux. Ces derniers tiennent également à promouvoir le secteur de l'horeca, les commerces ainsi que les gîtes. A ce jour, il y a toujours une réflexion sur l'événement. Nous allons vers un événement qui sera attractif et qui mettra en avant la commune".

Marie-Colline Leroy, conseillère Ecolo a été déçue de la réponse de la majorité. "On vient polluer et puis on vient se faire pardonner en plantant des arbres. Je ne suis pas convaincue qu'un rallye comme celui-là soit vraiment d'un intérêt tel qu'on aille prendre le risque d'uniquement compenser en plantant des arbres. De plus, quelle est la valeur des engagements sur le fait de consommer local ?" L'échevin du Tourisme n'a pas hésité à répliquer: "Soit, on se passe d'un événement pareil, soit on prend la main en se disant que c'est une occasion unique. Ces 200 arbres vont compenser les émissions carbones mais en plus, enjoliver à long terme le territoire communal".

Le chef du parti Horizon Citoyen s'est également inquiété sur l'état des routes après le passage des véhicules. "J’espère qu’il y aura un état des lieux de l’état de la voirie avant et après leur passage". "S'il y a des dégâts dans la voirie ou le talus, l’organisation réagira en conséquence", a précisé Sébastien Dorchy.

Remarquant que la région de Frasnes-lez-Anvaing est de plus en plus prisée par les organisateurs de randonnées et engins motorisés, Michel Delitte a ainsi proposé la mise en place d'une charte événement éco-responsable afin de concilier au mieux les intérêts de chacun. La majorité n'a pas semblé répondre favorablement à cette demande. Cependant, le conseiller du parti Horizon Citoyen tient dans les prochaines semaines à présenter un projet de charte au Collège.