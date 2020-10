Le collège communal de Frasnes s’est réuni, hier, pour aborder la problématique des clubs sportifs de l’entité impactés à leur tour par la crise sanitaire. Pour rappel, le gouverneur de la province de Hainaut a pris, vendredi dernier, un arrêté de police imposant, notamment, la fermeture des buvettes des clubs sportifs pour enrayer la propagation de la pandémie du Covid-19.

Sans juger de l'opportunité de cette décision, force est de constater que celle-ci impacte directement une dizaine de clubs sportifs situés sur le territoire frasnois. Qui continuent à avoir des frais conséquents de fonctionnement et d’encadrement. En temps normal, ces charges sont compensées par les rentrées de leur buvette.

Suite à ce constat, le collège communal a pris deux mesures : d’une part, le maintien de la mise à disposition gratuite des infrastructures communales jusqu’en juin 2022 et d’autre part, l’octroi d’un subside exceptionnel à ces clubs qui se veut proportionnel au nombre d’affiliés.

A savoir : 500 euros entre 20 et 50 affiliés, 1000 euros entre 51 et 100 affiliés, 1500 euros entre 101 et 150 affiliés et 2000 euros à partir de 151 affiliés.

En outre, le collège s’interroge sur les mesures de suspension des compétitions prises par certaines fédérations ou sur les mesures envisagées par d’autres. « La pratique du sport, surtout chez les jeunes, est bénéfique pour le développement de l’enfant mais aussi un facteur de bien-être », estiment la bourgmestre Carine De Saint-Martin et ses échevins.

Si l’arrêt des compétitions devait être confirmé, les membres du collège aimeraient que les autres activités, comme les entraînements, puissent par contre se poursuivre.

Le collège communal nourrit ainsi l’espoir que l’exemple frasnois puisse inspirer d'autres communes et même d'autres pouvoirs supérieurs comme la fédération Wallonie-Bruxelles pour qu'ils se positionnent clairement afin de garantir la survie des clubs sportifs, garants de la pratique du sport, indispensable au bien-être et au développement des jeunes et moins jeunes.