Depuis quelque temps, l'école avait pour projet d'agir de manière solidaire à l'égard des professions ayant dû faire face à la crise sanitaire. C'est pourquoi l'école d'enseignement spécialisé de Frasnes a lancé, en collaboration avec la bourgmestre, Carine De Saint Martin, une opération de solidarité.

Ce projet, appelé Box Solidarité, avait pour but de remercier les accueillantes O.N.E. de l'entité. En effet, ces dernières ont également subi la crise sanitaire et ont dû travailler dans des conditions parfois difficiles.

L'équipe éducative ainsi que les élèves des sections Hôtellerie, Horticulture et Construction métallique se sont donc impliqués dans ce beau projet. Ils ont décidé de préparer et de livrer un menu trois services, des friandises, une réalisation en métal et un montage floral aux accueillantes d'enfants. Cette box a évidemment été très bien reçue par ces dernières.

Encore une fois, on peut constater la bienveillance et la générosité de nos jeunes générations.