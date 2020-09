Depuis plusieurs années, la commune de Frasnes-lez-Anvaing, avec le soutien du parc naturel du Pays des Collines, GISER (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) du SPW ainsi que du Contrat Rivière Escaut-Lys, s’est lancée dans une vaste opération d’installation de fascines sur son territoire.

Le but de ces fascines à paille est d’éviter les coulées de boues lors des violents orages. La fascine à paille est un aménagement pour lutter contre les coulées boueuses. C'est efficace et facile à mettre en œuvre. C'est une barrière perméable constituée de paille prise en sandwich entre deux grillages tendus sur des piquets. Elle est placée en limite de cultures et perpendiculairement à l'axe d'écoulement concentré des eaux de ruissellement.

Cette barrière filtre et ralentit l'eau, favorisant ainsi la sédimentation des particules de terre en amont. En aval de la fascine, l'eau est moins chargée en boue et son écoulement plus diffus.

Une nouvelle fascine a été installée en début de semaine au Bois de Martimont. Régulièrement à cet endroit, une habitation devait subir des coulées de boue. L’agriculteur qui possède le champ en amont de cette propriété avait déjà réalisé quelques aménagements afin d'éviter au maximum les coulées de boue.

L’agriculteur a, dans ce cas-ci, accepté de sacrifier quelques mètres carré de son champ pour installer deux fascines, à savoir une de dix mètres et une autre de vingt-cinq mètres qui seront reliées en novembre par des buttes de terres afin d’éviter que les coulées de boue n’atteignent encore l’habitation concernée.

Ces aménagements ont été financés en partie par le parc naturel du Pays des Collines et le Contrat Rivière Escaut-Lys et ont été réalisés par le personnel communal avec le soutien des deux partenaires.