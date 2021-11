Fort de son expérience en mobilité et circulation grâce à leurs implantations à Gand et Bruxelles, le bureau conseil « Traject » collabore activement avec la commune de Frasnes-Lez-Anvaing.

La table ronde organisée ce mercredi 17 novembre 2021 en présence de la Cellule mobilité de la commune et du Groupe Vélo témoignait de cette volonté d’optimiser au maximum le paysage de la mobilité à l’échelle de nos treize villages. De nombreux axes de travail sont programmés.

On soulignera l’importance accordée par la commune de Frasnes à l’aménagement des voiries pour une mobilité douce qui se veut plus attractive, plus sécurisée, plus fluide et plus agréable à vivre.

Le Plan communal de Mobilité (PCM) fera l'objet d'une importante mise à jour. Encourager la pratique du vélo et ancrer la politique cyclable sera encore renforcée chez les plus jeunes avec le souhait d’organiser des formations, en site protégé, permettant de préparer les élèves du primaire au « Brevet du cycliste ».

La finalisation du rapport rédigé par « Traject » est attendu pour fin de cette année 2021.