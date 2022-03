Dès octobre 2021, une première ébauche d'un avant-projet de budget avait été rédigée par les services administratifs. Cette ébauche contenait cependant des inexactitudes. Une seconde ébauche a donc été soumise aux membres de la Commission Finances qui y ont émis des remarques. Toutefois, certaines de celles-ci n'étaient toujours pas intégrées, plusieurs réunions furent nécessaires pour aboutir à une version incluant les adaptations du pouvoir politique.

"Il convient de relever que la totalité des services dispensés par le CPAS de Frasnes-lez-Anvaing sont maintenus toute l'années 2022", indique Valéry Gosselain, Président du CPAS. En ce qui concerne le budget global du CPAS, il est à l'équilibre et s'élève à 8 840 000 euros. Son Président tient également à préciser qu'en 2022, la dotation communale est de 1 500 000 euros et 253 177 euros sont ponctionnés sur le fond de réserve.

Succès de la Résidence-service

Agréée en août 2020, la résidence-service, proposant 25 logements à louer, n'a pas rencontré un succès immédiat. "La crise du coronavirus n'était pas favorable à motiver les personnes âgées encore en état de vivre en autonomie à quitter leur maison pour intégrer une structure partagée avec des risques de contamination évidents". En mars 2021, seuls cinq logements étaient occupés. Le business-plan qui avait été établi sur 5 ans et qui prévoyait une occupation à 50% dès mars 2020 n'a donc pas été respecté et il en sera de même pour 2021. Des mesures concrètes visant à la promotion de cet établissement ont été mises en oeuvre. Force est de constater qu'elles ont été bénéfiques puisqu'en avril 2022, le taux d'occupation passera à 14 appartements.

Au niveau de la maison de repos et de soins, le taux d'occupation a daté de mars 2022, est de 95 %. A relevé que de nombreux renforcements ont été octroyés au niveau du personnel d'entretien, du personnel infirmier, ou encore l'engagement d'étudiants en cuisine. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, une diminution est à constater. Elle s'explique par une baisse des frais covid-19 et par une plus juste répartition des denrées alimentaires avec les services repas à domicile et repas scolaires.

En 2021, le service social s'est vu renforcé par l'arrivée d'une cheffe de service et une assistante sociale. Ces renforts seront maintenus en 2022. Tout comme de nombreux CPAS, il est opté pour l'établissement d'un budget basé sur les années précédentes en réservant la possibilité de les adapter en cours d'année par le biais de modifications budgétaires de toute façon inévitable pour d'autres secteurs. En d'autres termes, les conseillers de l'action sociale ne sont pas tenus de respecter le budget dans leur prise de décision d'octroi d'aides sociales. "Les événements récents survenus en Ukraine et leurs conséquences financières nous poussent à craindre des modifications".

Un autre point à retenir est la question de la buanderie centrale. Ce service dont la fréquentation une remise en question lors des précédents budgets s'est relevé indispensable durant la crise du Covid-19. Effectivement, à l'heure où la maison de repos a dû vivre en autonomie, quasi-complète et où le linge des résidents ne pouvait plus sortir du home pour être lavé par leur famille, ce service a fonctionné de façon remarquable. "Il n'est donc plus question de le remettre en question mais au contraire, de maintenir l'investissement déjà constaté en 2021 au niveau de son matériel et de son personnel. Nous nettoyons déjà tout le linge de la commune, des écoles et le lavage des vêtements du personnel commence".

Construction de la nouvelle maison de repos ... ce n'est pas pour demain

Au budget extraordinaire, il paraît évident de relever les 200 000 euros dédiés aux travaux d'aménagement au sein de la maison de retraite et les 30 000 euros pour l'aménagement extérieur de la Résidence-service. "L'idée est de lancer un appel aux entreprises horticoles de Frasnes-lez-Anvaing pour exploiter des talus", déclare Valéry Gosselain. Le Président du CPAS a également touché deux mots sur la construction d'une nouvelle maison de repos. Par ailleurs, 50 000 euros ont été réservés pour l'étude de faisabilité. "Nous sommes toujours en train de travailler sur ce dossier. Les idées concrètes se confirment. Nous attendons une réunion de l'AVIQ pour valider ou non les subsides", conclut Valéry Gosselain.