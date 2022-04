"Ce chantier entraînera malheureusement quelques perturbations dont une coupure d’eau", a signalé la SWDE. ", a signalé la SWDE. Cet incident devrait durer jusque 18h. Ce n'est pas la première fois que l'entité rencontre des soucis. En mars 2021, la SWDE avait distribué des packs d'eau aux différentes familles de Wattripont suite à une mauvaise qualité de l'eau potable ..

Une quinzaine d'habitations sont victimes d'une fuite d'eau dans le village d'Arc-Wattripont et plus précisément à la Chaussée de Tournai et au Chemin de Merry.