La société e-NosVents basée à Tournai vient de recevoir le feu vert des fonctionnaires technique et délégué de la Région Wallonne pour implanter et exploiter une éolienne le long de la chaussée de Soignies, à Ghislenghien (Ath). Le promoteur avait introduit une demande de permis de classe 2 en vue de construire en bordure de la N57 une éolienne d’une hauteur maximale de 126m et d’une puissance inférieure à 3MW.

L’enquête publique relative à ce projet éolien situé sur le territoire de Gibecq a pris fin le 22 septembre dernier sans donner lieu à la moindre réclamation. A l’issue de celle-ci, le collège communal a remis un avis positif, moyennant une série de conditions visant à réduire l’impact environnemental ainsi que les nuisances pour les riverains de la parcelle où s’erigera cette éolienne. L’investisseur devra, en outre, replanter des arbres à la place de ceux auront été abattus pour les besoins de ce projet éolien.

Il est possible de prendre connaissance de la décision à l’administration communale d’Ath (service Environnement) durant les jours ouvrables. Vu les contraintes sanitaires actuelles, toute demande de consultation du dossier doit être obligatoirement précédée d’une prise de contact auprès du service compétent (068/68.12.50).