A partir de ce lundi 17 mai, d'importants travaux débuteront sur le territoire de Ghislenghien (Ath) La société LUWA procèdera, en effet, au remplacement de luminaires le long de plusieurs axes routiers. A savoir la chaussée de Bruxelles (N7), la chaussée de Grammont, le chemin des Skippes, la chaussée de Soignies et enfin la rue de Ghislenghien.

La première des deux phases de ce chantier s'étalera jusqu'au 11 juin inclus. Durant ce laps de temps, la chaussée de Bruxelles sera divisée en trois couloirs: deux bandes de circulation ou celle-ci sera canalisée tandis qu'une bande servira de zone de chantier.

Par ailleurs, la circulation au chemin des skippes en direction des feux tricolores sera interdite à hauteur du carrefour formé avec le chemin de Chièvres. Le trafic des voitures et des camions sera dévié via le chemin de Chièvres, la rue de Glaude et la chaussée de Bruxelles.

Il sera, en outre, impossible de se garer dans la rue de Ghislenghien à hauteur de la bande de stationnement ou se trouvent précisément les luminaires à remplacer.

La seconde et dernière phase des travaux commencera le 14 juin pour s'achever le 25 juin. Elle se traduira par le renouvellement des éclairages au niveau des feux tricolores. La circulation sera simplement canalisée sur la bande du "tourne à gauche" à chaque carrefour.