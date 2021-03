Comme le rapportent nos confrères de No Télé, une personne est décédée ce samedi après-midi après avoir été happé par un TGV circulant sur la ligne Bruxelles - Lille. Ce tragique fait-divers s’est produit en rase campagne à hauteur du village de Gibecq, dans l’entité d’Ath.

La victime est un homme de 41 ans originaire de la région qui s’est volontairement jeté sur la voie ferrée au moment du passage du train à grande vitesse. Le bourgmestre d’Ath Bruno Lefèbvre a confirmé à la télévision régionale qu’il s’agissait bien d’un suicide. Comble de l'horreur, le malheureux a filmé son acte de désespoir en direct sur Facebook.

Les occupants du TGV immobilisé entre Gibecq et Arbre suite au terrible choc ont été évacués et acheminés jusqu’a la gare de la cité des Géants où ils ont pu poursuivre leur trajet à bord d'un bus affrété par la SNCB. Le trafic des TGV et des Thalys est fortement perturbé depuis plusieurs heures entre la capitale belge et celle du Nord de la France.

La police fédérale des chemins de fer est descendue sur les lieux du drame pour procéder aux constatations d'usage, de même que la police athoise et les services d'Infrabel, chargés de la gestion du réseau ferroviaire belge.