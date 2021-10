La Brasserie des Légendes a acquis l’immeuble à côté de la Maison des Géants, mais occupera plutôt l’espace à gauche et le 1er étage pour son espace horeca. Le projet, avec une façade transparente dans la verticalité (renvoi à la tour Saint-Julien), doit aussi donner davantage de visibilité à l’espace muséographique.

Quelque 200 000 personnes ont franchi le seuil de la Maison des Géants à Ath, depuis son ouverture au public le 30 septembre 2000. Ces deux dernières saisons ont évidemment été moins fréquentées. "Cette année, nous avons enregistré des chiffres similaires à ceux de 2020, avec un recul d’environ 60% par rapport à 2019", indique Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des Géants. "Les conditions semblaient pourtant plus propices en 2021, mais nous avons perdu les groupes et les visiteurs potentiels ont davantage hésité dans la mesure où l’accès était de nouveau payant après des mois de gratuité. Par contre, les animations organisées en divers lieux souvent extérieurs, les Échappées estivales, ont bien marché."

Réouverture dans un an

Après 21 années rythmées d’expositions, conférences et autres événements, le principal espace muséographique athois va fermer ses portes, le dimanche 7 novembre, pour entrer dans une longue période d’hibernation. La réouverture est prévue à l’automne 2022.

Des travaux ciblés ont déjà eu lieu dans la gentilhommière de la rue de Pintamont depuis son ouverture. Mais la rénovation aujourd’hui programmée aura une autre ampleur. C’est toute la philosophie muséographique qui va être repensée, dans une optique différente de celle choisie à la fin des années ‘90.

Interactivité

"Quand la Maison des Géants a été créée, il était de bon ton d’avoir recours aux nouvelles technologies et notamment aux techniques audiovisuelles", souligne Laurent Dubuisson.

"Mais les technologies ont évolué et les images “qui bougent” sont maintenant à la portée de tout un chacun. Sans oublier le fait que ce type de matériel requiert rapidement des entretiens, ce qui engendre des coûts importants. Et quand le matériel ne fonctionne pas bien, cela gâche l’expérience de la visite et donne une mauvaise image."

"Ce que les gens souhaitent découvrir dans un tel musée, ce sont des choses qu’ils ne pourront voir ailleurs", poursuit M. Dubuisson. "Nous allons encore avoir recours aux nouvelles technologies, mais de façon différente, via des applications sur des smartphones et donc une consommation individuelle. En 2000, tout était obligatoire dans le parcours du musée dont la visite s’effectuait selon un ordre précis. Nous sommes plutôt aujourd’hui dans une logique interactive; les visiteurs ont davantage d’autonomie. On utilise différemment, avec davantage de pertinence, les techniques audiovisuelles. En plus, avec les smartphones, nous n’avons pas de matériel à gérer!"

Espace horeca

Deux chantiers seront menés de front puisque les travaux liés au partenariat avec la Brasserie des Légendes seront aussi effectués durant les prochains mois. Ainsi, la société brassicole qui porte loin les couleurs athoises disposera d’un espace de restauration au cœur de la ville et la Maison des Géants pourra offrir à ses hôtes la possibilité d’agrémenter d’une dégustation.

La façade de l’immeuble contigu à l’entrée actuelle du musée va se dresser en transparence avec l’ambition d’attirer davantage les regards, en «répondant» aussi à la tour de l’église Saint-Julien. Il s’agira de la nouvelle vitrine, au sens propre aussi, de la Maison des Géants. La billetterie et la boutique y seront organisées alors que la partie dévolue à l’horeca s’étendra vers l’actuelle entrée de la Maison des Géants, ainsi qu’au premier étage.

Sept thématiques

L’espace muséographique en tant que tel sera totalement modifié et il sera déployé sur deux niveaux. La philosophie sera nouvelle.

"L’idée est maintenant d’avoir un musée consacré à Ath à partir de ce qui fait la fierté de la cité, les géants", explique le directeur des lieux. "Nous voulons faire découvrir les facettes de la ville en partant des géants. Quand une personne vient à Ath, elle a envie de savoir ce qu’on y fait, ce qui y existe. Évidemment, les géants sont incontournables et ils seront donc en quelque sorte les guides pour montrer les richesses de leur ville à travers, justement, sept espaces dominés par les sept figures gigantesques de la Ducasse."

Les interventions, menées sous la direction de l’architecte Jean-Pierre Navez et assisté du bureau de Sandrine Devos, seront localisées dans le château. La serre et l’orangerie garderont leur aspect actuel. La «villa italienne» accueillera des expositions temporaires.

Les sept géants constitueront autant de prétextes (salles) pour mener leurs hôtes vers la naissance de la cité (Goliath), l’art textile et les dentellières (Madame), le talent des artisans avec le travail du fer et du bois notamment (Ambiorix), l’extension de la ville avec la maquette de René Sansen (Aigle), le rôle des gildes et des confréries ainsi que les fanfares et le monde associatif (Samson), l’univers et les personnages fantastiques (Bayard), le rôle des artistes (Mademoiselle).

La Maison des Géants est ouverte jusqu’au 7 novembre; l’accueil touristique sera ensuite effectué à l’Espace gallo-romain.