Chaque année, l'asbl Animaux en Péril héberge, en moyenne, 400 animaux de ferme et de basse-cour répartis sur les sites de Meslin-l'Evêque et d'Isières (Ath). Ces derniers sont arrivés ici après avoir été abandonnés ou alors saisis après avoir été victimes de faits de maltraitance. Il se fait que ces dernières années, les équipes du refuge ont été amenés à prendre en charge un nombre croissant de gros mamifères - dont une partie provient d'une saisie opérée à Leuze - qui sont venus s'ajouter à la centaine de bovins ainsi qu'aux 90 moutons et 50 cochons recueillis précédemment, sans oublier les équidés.

Malgré l'extension du refuge meslinois inaugurée voici cinq ans, l'asbl présidée par Jean-Marc Montegnies a fini par se retrouver à l'étroit dans ses installations existantes, pour ne pas dire à saturation. "Par chance, un de nos colaborateurs a repéré une petite annonce concernant une étable de 1500 m2 à louer à Grosage (Chièvres). Nous avons pris contact avec son propriétaire qui, voici environ un an, a pris la décision de stopper définitivement l'élevage pour réorienter ses activités autour de la production agricole", raconte le président d'Animaux en Pérll.

Et notre interlocuteur d'ajouter que son asbl ne pouvait pas passer à côté d'une telle opportunité d'autant que cette étable mise en location se trouve dans un rayon géographique de 25km des autres refuges déjà agréés par la Région Wallonne, ce qui répond à des impératifs sanitaires au niveau de la détention et du transport des animaux d'un site à un autre tout en offrant des facilités d'accessibilité en sachant qu'un soigneur se rend quotidiennement sur place.

Après avoir subi les rénovations nécessaires, ce 3ème sanctuaire équipé de caméras de surveillance et couplé à cinq hectares de prairie accolés au bâtiment, est désormais opérationnel, abritant une dizaine de bovidés ainsi qu'un troupeau d'une trentaine de moutons. "Nous nous apprêtons à introduire la demande d'agrément auprès du SPW pour que ce nouveau site soit à son tour reconnu officiellement d'ici quelques mois en ayant le statut de refuge à part entière. Le dossier partira dans quelques jours", précise Jean-Marc Montegnies.

Contrairement aux refuges de Meslin-l'Evêque et d'Isières qui appartiennent à Animaux en Péril, celui de Grosage implanté au coeur d'une propriété privée, ne sera pas ouvert au public tous les week-ends. Occasionnellement, les parrains et marraines des animaux installés là-bas auront néanmoins la possibilité d'accompagner un soigneur pour aller leur dire un petit bonjour.

"Malgré la distance, nous sommes rassurés par le fait que le propriétaire de cette étable pourra garder en permanence un oeil sur nos pensionnaires et, le cas échéant, nous prévenir en cas de problème".