Durant la nuit de dimanche à lundi, une personne a bouté le feu à des chariots de vêtements dans les bâtiments du centre Epicura mais aucun blessé n’est à déplorer.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 0h20, les pompiers d’Ath ont dû intervenir sur le site du centre hospitalier Epicura, à Ath. Une personne a bouté le feu à des chariots de vêtements mais cet incendie volontaire a pu être rapidement circonscrit par le personnel de la clinique. C’est ce que rapportent dans une dépêche nos confrères de l’agence Belga. Ces derniers précisent que le feu a pris naissance au rez-de-chaussée, juste à côté des laboratoires, avant de dégager énormément de fumée. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer suite à cet incendie criminel qui n’a pas non plus nécessité l’évacuation des patients. Sur place, les soldats du feu ont pris soin de ventiler les locaux du rez-de-chaussée tout en procédant à un test CO (monoxyde de carbone). Une enquête est en cours et diligentée par la police athoise.

Belga et B.D