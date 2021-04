Hacquegnies: des conteneurs à vêtements vandalisés ! Pays Vert M.P. Les conteneurs à vêtements situés à la chaussée de Leuze à Hacquegnies ont été victimes de vandalisme. © M.P.

Récemment, des tags représentant des smileys et des inscriptions ont été découverts sur les deux conteneurs à vêtements placés le long de la chaussée de Leuze à Hacquegnies. Même si certains peuvent considérer ces tags comme de l'art, André Duthy, échevin de l'urbanisme, ne voit pas cela du même œil.



"Pour moi, c'est clairement un acte de vandalisme. Je suis d'ailleurs sidéré. Je ne comprends même pas comment on peut gaspiller son argent là-dedans et utiliser des aérosols qui peuvent être nocifs pour la santé", déclare André Duthy.



Les caméras de surveillance destinées à poursuivre les incivilités dans la commune ne peuvent bien évidemment pas tout contrôler.



"L'entité de Frasnes est tellement vaste qu'il est impossible de tout surveiller et de voir tout ce qu'il se passe".



Cet acte de vandalisme a été commis sur les conteneurs à vêtements de la société Terre. La commune de Frasnes-lez-Anvaing ne peut donc pas intervenir pour effacer ces graffitis.



"Les tags ont été faits sur des conteneurs privés, la commune ne peut malheureusement pas agir pour les effacer. Lorsque les équipes de la société Terre viendront, elles constateront bien les dégâts et interviendront sûrement en changeant les conteneurs", conclut l'échevin André Duthy.