Située au cœur du Pays des Collines, la brasserie à tapas Mamagré accueille ses clients dans une ancienne ferme authentique du XVIIIe siècle entièrement rénovée. En plus de sa carte variée, les gérants de l'établissement ont mis à la disposition des touristes et autres intéressés un gîte, pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes et qui dispose d'un accès privé, de deux terrasses privées donnant sur l'étang ainsi qu'un grand parking.