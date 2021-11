Entre le 23 octobre et le 7 novembre 2021, Pairi Daiza immerge ses visiteurs dans une ambiance d’Halloween accessible aux plus petits comme aux grands. Un Halloween créatif et merveilleux faisant la part belle aux artistes et aux légendes du parc. Une programmation originale avec des animations et des spectacles pour illustrer les coutumes de passage de la vie à la mort. Des fleurs par milliers, des potirons par kilos, des épouvantails partout, de gentils fantômes, de drôles de vampires, des sorcières cocasses et des squelettes rigolos. Durant 20 jours et 19 nuits, les jardins de Pairi Daiza revêtissent leurs habits d’automne. Les plus de 7.000 animaux du Jardin des Mondes accueillent des créatures légendaires et des visiteurs chaleureusement invités à déambuler costumés dans les allées.

Toutefois, malgré ces festivités chaleureuses, le parc Pairi Daiza doit depuis le 1er novembre, obliger ses visiteurs à présenter le pass sanitaire. Face à cette nouvelle mesure, l'événement organisé pour la saison d'Halloween ne semble vraisemblablement pas impacté. "Pour le moment, nous devons mettre des pincettes. Cela fait seulement quelques jours que le Covid Safe Ticket est entré en vigueur, il est donc difficile pour le moment d'en tirer des conclusions. Toutefois, à ce stade, en comparant avec l'année 2019, nous ne voyons pas de grandes différences sur le nombre de visiteurs. Le pass sanitaire n'a donc pour le moment pas de conséquence sur l'événement. Les visiteurs sont toujours au rendez-vous", précise Claire Gilissen, responsable communication au sein du parc animalier.

Des visiteurs coopératifs

A l'annonce de l'élargissement du CST, le parc Pairi Daiza a rapidement informé ses fidèles visiteurs ainsi que les touristes d'un jour. "Les personnes montrent volontairement leur pass sanitaire à l'entrée du parc. A ce jour, tout le monde est informé des nouvelles mesures. Il n'y a donc pas de surprise auprès des visiteurs. Tout se passe même très bien", conclut Claire Gilissen

Si l'envie vous prend, il est toujours possible de profiter des festivités au sein du parc animalier à l'occasion des vacances de Toussaint. Programme et horaires complets sur : www.pairidaiza.eu