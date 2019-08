Le feu a pris naissance sur le site des établissements Van Sinay, spécialisés dans la vente et la réparation de matériel agricole

Peu avant 16h, un spectaculaire incendie s’est déclaré au sein des établissements Van Sinay, à Herne (Braband flamand), à quelques centaines de mètres du village francophone de Petit-Enghien. L’entreprise qui est la proie des flammes est spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole et se situe sur le long de la chaussée d’Asse. Celle-ci est complètement fermée à la circulation pour permettre aux très nombreux pompiers de lutter contre ce sinistre qui dégage un impressionnant nuage de fumée noire visible dans un rayon géographique de plusieurs kilomètres, de part et d’autre de la frontière linguistique.

Le bourgmestre de Herne a demandé aux riverains du hameau de Coquiane de fermer les fenêtres et les portes de leur habitation en raison de la possible toxicité des fumées. A l’heure d’écrire ces lignes, on ignore s’il y a des victimes et les causes de l’incendie ne sont pas connues.