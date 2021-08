En raison de travaux effectués par les services techniques de l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing à hauteur du n°8 de la rue Laxeries à Herquegies, la circulation sera fortement perturbée du mardi 17 au vendredi 20 août 2021, de 6h à 14h.

La circulation de tout véhicule sera interdite dans la rue Laxeries et la rue Houssoit, dans sa section comprise entre le n°1 de la rue Laxeries et le carrefour entre les rues Houssoit et Crus-fonds, sauf desserte locale.

Une déviation adéquate sera mise en place depuis la rue Laxeries : via la rue du Chêne, la place d’Herquegies, la rue les Mûres et la rue Crus-fonds et enfin depuis la rue Houssoit : via la rue Crus-fonds, la rue les Mûres, la place d’Herquegies et la rue du Chêne.

A noter que le passage des véhicules de secours sera bien entendu garanti.