C'est la toute première fois que la cité du Slow Food se lance dans un plan communal de développement rural. Le premier grand projet de ce PCDR sillien se traduira justement par la création dans le centre du village, le long de la rue de la Cure, d'une maison rurale dont la vocation sera de promouvoir les produts du terroir ainsi que le tissu associatif et culturel local.

Le 2ème projet-phare de ce PCDR profitera aux habitants du village de Hoves où les autorités communales viennent d'acquérir auprès de la société de la Haute-Senne un terrain de près d'un hectare pour y bâtir une maison de village. La parcelle sur laquelle celle-ci devrait voir le jour à l'horizon 2023-2024 se situe juste en face de l'école communale, à proximité de l'agoraspace et de la place du ballodrome. "Depuis la fermeture du seul café qui subsistait encore à Hoves, les associations locales ne disposent plus d'un espace communautaire pour se réunir et organiser leurs activités", explique le bourgmestre Christian Leclercq (LB).

Comme l'a précidé Antoine Rasneur (SENS/CDH), président du CPAS aux commandes de ce PCDR, la future maison de village sera multifonctionnelle et permettra, entre-autres, la mise sur pied d'ateliers culturels et sportifs comme des cours de danse par exemple. Dans la mesure où de nombreux habitants se plaignent de la distance qui les sépare de la maison communale, certains services administratifs pourraient, en outre, y être rapatriés.

Cet ambitieux projet va également résoudre les difficultés qu'éprouve depuis de longues années le club de jeu de balle pour disputer ses luttes sur la place communale. En raison d'un litige de voisinage pour lequel la justice a donné gain de cause à un couple de riverains, les adeptes de ce sport très populaire à Hoves sont désormais privés de local et de buvette.

La maison de village pourra dès lors être mise aussi à leur disposition tandis qu'un nouveau ballodrome sera aménagé du côté de la clergerie, libérant l'espace que l'aire de jeu délimitée par des lignes blanches au sol occupe sur la place du village lors de la saison du sport ballant. "La délocalisation du jeu de balle sera mise à profit pour relooker cette place qui, à l'heure actuelle, se résume à une vaste étendue de tamarc. Nous allons faire en sorte de l'arborer afin que celle-ci soit plus conviviale et attractive", souligne encore le bourgmestre.

Force est de constater que tout le monde sera gagnant une fois que les différents puzzles de ce projet seront assemblés et opérationnels. Reposant sur un investissement de 1.800.000€, celui-ci financé à hauteur de 720.000€ par la Région Wallonne et Infrasports. Ces subsides régionaux réduiront la facture pour la commune qui devra quand même injecter 900.000€ sur fonds propres.

C'est le prix à payer pour que le coeur de Hoves, à l'instar de ceux des nombreux autres villages de l'entité, fasse à son tour l'objet d'une opération de revitalisation bien méritée.